"Il nuovo volto del Liceo Pieralli. Sede moderna, sicura e funzionale"

"Riconsegniamo una parte della città alla cittadinanza e lo facciamo con una collaborazione fra Istituzioni che insegna ai nostri ragazzi come si deve lavorare quando si amministra il bene comune". Parola del presidente della Provincia Sandro Pasquali, a proposito dei lavori al Liceo Pieralli, sede storica Parione.

1 Il ruolo della Provincia?

"La Provincia di Perugia è ente attuatore dell’intero intervento, sia per la parte pubblica (scuola e asilo) sia per quella privata (casa parrocchiale). In totale le risorse stanziate sono pari a 8.006.538".

2 Qualche numero riguardo il cantiere?

"La superficie da recuperare è di circa di più di 5.000 mq (scuola superiore: 4250 mq, asilo nido Melograno 830 mq, casa parrocchiale: 383 mq più sagrestia). I lavori dureranno circa due anni".

3 Come sarà la nuova sede del Liceo Pieralli?

"L’Istituto avrà a disposizione 22 aule, 2 laboratori, spazio polifunzionale, vano palestra, uffici segreterie/presidenza, sala riunioni, sala professori, servizi. Il Miglioramento sismico raggiungerà quota coefficiente 0,62. Saranno realizzati nuovi impianti con relativo efficientamento energetico. Prevista anche la sistemazione delle aree esterne".