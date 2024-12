Il nuovo questore Dario Sallustio: "Massimo impegno per il territorio"

Per i miracoli non è ancora attrezzato, ma di certo l’idea di come intervenire ce l’ha chiara. Prima di tutto conoscere il territorio e il fenomeno illecito che si vuole contrastare, poi intervenire. Intervenire su due livelli, quello di controllo e presidio del territorio e quello investigativo. Che si traduce, per esempio nel contrasto del fenomeno droga, con presidi sul territorio per bloccare lo spaccio al dettaglio e indagini che vadano a intercettare i canali di approvvigionamento. Dario Sallustio, nuovo questore di Perugia, delinea così quello che sarà il suo impegno. "Ovviamente sono arrivato ieri sera (domenica, ndr), Perugia la conosco da turista, adesso inizierò a conoscerla anche dal punto di vista professionale. Certamente non posso dire di avere in mano soluzioni miracolose, ma l’impegno sarà massimo". E non a caso, ha raccontato, la prima tappa, una volta arrivato, è stata Fontivegge, "zona che mi è stata descritta come critica", per un primo, ancora sommario, approccio. Solo l’inizio. "Chiaramente vogliamo essere presenti sul territorio il più possibile anche favorendo la collaborazione e la cooperazione sia con le altre forze dell’ordine che con le istituzioni del territorio". Sinergia, insomma, come, dice, "mi pare qui si stia già mettendo in atto con risultati importanti". Nella sua prima mattina di lavoro a Perugia, il questore Sallustio, dopo aver reso gli onori ai caduti della polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il monumento all’interno della questura, ha incontrato i dirigenti e i funzionari e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Polizia e dell’amministrazione civile dell’Interno. Ha proseguito poi incontrando le autorità locali come farà nei prossimi giorno. Sallustio, 59 anni, nato a Torino ma con residenza familiare in Puglia, è stato promosso dirigente generale della pubblica sicurezza il 9 dicembre, dopo aver svolto l’incarico di questore della provincia di Vicenza. Il suo percorso si è sviluppato prevalentemente in aree territoriali ad alta densità criminale, dove è stato chiamato a svolgere attività operativa, di controllo straordinario del territorio e contrasto alla criminalità comune e organizzata. Luca Fiorucci