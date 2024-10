TERNI Vede una città "serena e operosa" il nuovo prefetto Antonietta Orlando, che punta ad un pacchetto sicurezza allo stadio “Liberati“ e lungo le vie del centro, con più illuminazione e videosorveglianza. "Conoscerò meglio il territorio nei prossimi giorni, andrò nei Comuni, ma la prima impressione di Terni è di una città serena ed operosa. Senza particolari criticità. Teniamo molto alla sicurezza, anche nei termini in cui questa viene percepita dai cittadini", così il nuovo prefetto che ha presieduto ieri il primo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell’ordine, a cui ha fatto seguito un incontro con la stampa. "Abbiamo delineato un quadro generale della sicurezza del territorio - ha spiegato - parlando anche delle misure per garantirla in occasione delle partite di calcio. Terni mi sembra una realtà serena e presto verrà sottoscritto un nuovo patto ‘Per Terni sicur’ che consentirà di implementare la videosorveglianza con fondi sia regionali che comunali. Altro elemento importante per la percezione di sicurezza è l’illuminazione pubblica. Il sindaco Bandecchi? Lo vedrò lunedì". Sul tema-droga il prefetto ha detto che si tratta "di un aspetto generalizzato, non solo ternano, su cui continuare a lavorare con impegno". Su Ast-Arvedi, Antonietta Orlando ha parlato di "un tema all’ordine del giorno. Cercherò di capire, con l’azienda,quale sia la situazione e la Prefettura sarà attenta"