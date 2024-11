Il Natale si accende. Stasera le luminarie

CITTÀ DI CASTELLO - Oggi si accende il Natale a Città di Castello con numerose iniziative nella prima giornata del calendario di “Natale in città“, il programma di eventi promosso da Comune con Consorzio pro Centro e associazioni. Stamani si parte coi mercatini di Natale (inaugurazione alle 10) che popoleranno corso Vittorio Emanuele fino al termine delle festività, a due passi dall’albero di piazza Matteotti dove da giorni è in fase di allestimento la pista per il pattinaggio su ghiaccio. Tra gli eventi odierni anche il laboratorio per bambini "Decoriamo insieme l’albero di Natale" alla biblioteca Carducci (ore 10.30-12.30 su prenotazione); la visita alla mostra Collezionismo tifernate Gerardo Dottori a Città di Castello (ore 17 Pinacoteca comunale); l’inaugurazione della XXIII Mostra Internazionale di Arte Presepiale in cattedrale (ore 17). L’evento è allestito nella Cripta inferiore e si svolge alla presenza del presidente dell’associazione Amici del Presepio Lucio Ciarabelli del vice presidente Claudio Conti. Nel pomeriggio alle 17 nella sala santo Stefano del vescovado una breve presentazione della rassegna, prima del taglio del nastro. Alle 18.30 il clou della giornata con l’accensione delle luminarie e con l’esibizione delle majorettes della Filarmonica di Lama e della banda di Forio d’Ischia.