Il Natale si accende. Luci, colori e iniziative

Si accendono le luminarie, inizia il Natale. Giornata di festa per la città con l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’albero di Natale a Largo Carducci. Saranno attivate anche le videoproiezioni. Alle 16, apertura della casa di Babbo Natale nell’ex Teatro Piermarini. In serata, all’Auditorium San Domenico, alle 21, “Fantasia il Musical“ a cura della compagnia Innuendo (replica il 3 dicembre, alle 17,30, sempre all’Auditorium San Domenico). Si tratta di un tuffo nel mondo dei più bei film d’animazione e delle fiabe più famose del mondo. Rivive anche il Natale della Caritas. "Babbo Natale in treno sui binari della pace e della solidarietà": è il titolo scelto dalla Caritas diocesana per accompagnare uno dei consueti momenti che scandiscono il periodo delle imminenti festività, quello cioè che vede bambini e adulti ritrovarsi alla stazione folignate per accogliere Babbo Natale e consegnargli i doni destinati ai bambini bisognosi del territorio. L’appuntamento è per domani alle 15, al primo binario della stazione cittadina. Sarà lì che Babbo Natale arriverà in treno, per poi mettersi in cammino con i bambini fino a largo Carducci dove, ai piedi dell’albero, la Scuola di musica del Dopolavoro Ferroviario di Foligno delizierà i presenti con brani della tradizione natalizia. Poi, il corteo proseguirà in piazza San Giacomo per una visita al Presepe della Carità, allestito al chiostro della Caritas. Lì, ad allietare grandi e piccini saranno i canti di Natale del coro di voci bianche della Scuola comunale di musica "Biagini" e di quelli parrocchiali.