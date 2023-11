Il “Natale Perfetto“ prende forma. Maxistella e luminarie: oggi il clic

Una cascata di luci sul centro storico e sui borghi circostanti. Oggi dalle 16.30 i primi clic e le prime sorprese del pacchetto “Natale Perfetto“. Sono in programma infatti le inaugurazioni della casetta di Babbo Natale in piazza Matteotti, il taglio del nastro dei mercatini in via Mazzini e corso Vannucci, l’accensione della stella cometa gigante ai giardini Carducci e delle luminarie di corso Vannucci e viale Indipendenza.

Nel dettaglio: in piazza Matteotti (la piazza del gioco) oltre alla casetta di Babbo Natale ci saranno diverse attrazioni (trenino, giostra e stand dedicato ai giochi di una volta, compreso il tirasegno). L’offerta culturale si arricchisce inoltre dei preziosi contributi della Galleria Nazionale dell’Umbria, della fondazione Perugia e della fondazione Ranieri di Sorbello con le loro proposte a tutto tondo. Infine tantissima vivacità nei borghi con i programmi proposti dall’associazione Borgo Bello, dall’associazione Priori, dall’associazione Vivi il Borgo, dall’associazione Borgo Sant’Antonio- Porta Pesa e dall’associazione Rione di Porta Eburnea. Si spazia dai seguitissimi presepi, alla proiezione di film, dai concerti ai laboratori, dal teatro (per bambini, bambine ma anche per adulti) agli spettacoli.

E l’alberone? "Una cosa alla volta, sennò rischiamo di bruciare tutte le sorprese. – dice Paolo Mariotti del Consorzio Perugia In Centro –. L’alebrone intanto è alto 18 metri e sarà acceso l’8 dicembre, come da tradizione".