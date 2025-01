“Il Natale di Giufà“ alla Sala dei Notari tra parole e canti

Uno spettacolo per un pubblico senza età alla Sala dei Notari: domani e sabato alle 17 è in programma il reading musicato e cantato per bambini dai 6 ai 106 anni “Il Natale di Giufà” con parole, musica e canti per compiere un rito antico, quello di raccontare una storia. Protagonista e autore è l’attore e regista Gianluca Iadecola (nella foto) con Lorenzo Capolsini, alla chiratta, Giacomo Iadecola, alle percussioni, Lucia Sagretti al violino e Eleonora Dalbosco, maestra di coro. L’organizzazione è di Manuela Restivo, la regia dello stesso Gianluca Iadecola, in una produzione di Rinoceronte Teatro.

Patrocinato dal Comune, “Il Natale di Giufà“ fa parte del progetto ’La città che vorrei’ con il quale l’amministrazione ha partecipato all’avviso “Educare in Comune” area tematica “Cultura, arte e ambiente”, pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età.