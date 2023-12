Il Natale con gli animali. A Castiglione c’è anche l’albero per i “4 zampe“

Questo Natale a Castiglione del Lago c’è anche un albero dedicato agli amici a 4 zampe! E’ "L’Albero delle Zampette", un’iniziativa solidale dedicata agli animali all’interno dell’evento “Luci sul Trasimeno, l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua“ che si svolge nel borgo lacustre fino al 6 gennaio. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sul possesso responsabile di un animale d’affezione, sull’importanza di un’adozione consapevole e sul contrasto all’abbandono evidenziando i benefici che un cane o un gatto possono portare nella vita delle persone. In Piazza Mazzini, nel centro storico del paese, è stato collocato un abete vero alto 7 metri allestito con delle speciali palline a forma di impronta. Su ognuna c’è scritto il nome di un cane o un gatto da adottare tra quelli presenti nei canili e gattili della zona. Alla base dell’albero i visitatori potranno trovare informazioni e consigli su come adottare un amico a quattro zampe e i codici QR che rimandano al sito vitakraft.itadottami con tutte le schede dei cani e gatti in cerca di una famiglia. Oggi ci sarà il primo dei due “Pet Day“.

Dalle 16 alle 20 lo staff di "RandAgiamo" sarà in piazza a disposizione per fornire tutte le informazioni sul progetto, su come adottare un pelosetto e come accoglierlo nel migliore dei modi. A fianco ci sarà la postazione Vitakraft dove poter giocare gratuitamente alla Ruota della Fortuna e vincere giochi, gadget e snack per gli amici a 4 zampe. Fino al 6 gennaio, a tutti coloro che adotteranno un cagnolino o un gatto, Vitakraft regalerà una Welcome Bag con un assortimento di prodotti per il nuovo arrivato, un gesto di affetto e cura per chi sceglie di dare una casa e un cuore ad un compagno di vita a quattro zampe. L’albero delle Zampette è promosso da Vitakraft in collaborazione con il progetto “RandAgiamo“ del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia e il patrocinio di Regione Umbria, Ausl Umbria1 e “Sportello a 4 zampe“ della Provincia di Perugia. Un modo in più per sensibilizzare le comunità sulle adozioni e anche sul modo corretto e amorevole di prendersi cura di un quattro zampe, un impegno che non si esaurisce con l’emozione di avere un tenero cucciolo magari ricevuto proprio come regalo per le feste. L’iniziativa sta riscuotendo già un grande successo.