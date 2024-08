Il musical dei ragazzi a Perugia “Me and My Girl“ sbarca al Frontone

Chiusura spettacolare per la venticinquesima edizione di “Musica dal Mondo“, il festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili che questa sera alle 20.30 sbarca ai Giardini del Frontone con un musical, novità assoluta del cartellone: “Me and My Girl” di Noel Gay, presentato per la prima volta a Londra negli anni ’30 e da allora proposto con successo in oltre 5mila repliche nel West End. L’ingresso è libero.

La produzione che si vedrà a Perugia nasce da collaborazione pressoché unica tra la Kettenheimer Hoforchester, l’ottetto vocale Octamonia della Kettenheimer Hof di Heidelberg, il Tübingen Saxophone Ensemble, l’Heidelberg Primavera (con l’organizzazione giovanile “Classic Scouts”) e diverse scuole di musica della regione tedesca Reno-Neckar. L’ensemble del progetto è composto da adolescenti e giovani adulti provenienti da tutto il Baden-Württemberg, che hanno preso completamente in mano l’organizzazione e la messa in scena.

In totale si potranno vedere e ascoltare sul palco del Frontone più di 50 giovani musicisti - 25 membri dell’orchestra e 32 cantanti - affiancati da tre tecnici del suono e delle luci alle prese con la storia di una giovane coppia di un quartiere operaio di Londra, Bill e Sally, la cui vita viene sconvolta quando Bill, cresciuto senza genitori, scopre che suo padre era un conte ricchissimo di cui eredita la fortuna. La direzione musicale è affidata a Moritz Pfister, un direttore d’orchestra, compositore, violinista e pianista di appena 19 anni. "Con il nostro progetto – racconta – vogliamo colmare i deficit emersi nello sviluppo artistico con cui la nostra generazione sta lottando a causa di due difficili anni di pandemia. Siamo riusciti a reclutare coach professionisti in tutti i settori rilevanti per il musical che hanno accompagnato le prove generali in piccoli lavori gruppi con i musicisti dell’orchestra e del coro e fornire loro gli strumenti necessari per padroneggiare da soli una produzione così professionale e per ottenere un risultato finale di alta qualità".

Il musical chiude nel migliore dei modi un anno ricco di eventi per “Musica dal Mondo“, organizzato dall’Agimus diretta da Salvatore Silivestro e dal Comune, con 19 spettacoli e prestigiose formazioni giovanili di orchestre e corali che hanno scelto Perugia come palcoscenico delle loro tournée.

Sofia Coletti