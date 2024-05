Il momento d’oro di Graziano Scarabicchi. Film, serie e show dal Clandestino a Paradise

Momento d’oro per Graziano Scarabicchi, attore umbro di Monte Santa Maria Tiberina, alla ribalta in questi giorni con un’attività entusiasmante e frenetica, tra film, serie tv, programmi e campagne pubblicitarie, per le quali da anni è uno dei testimonial più richiesti in ambito nazionale. Domani e martedì Graziano sarà su Rai 1 nel gran finale della serie “Il Clandestino“ a fianco di Edoardo Leo (insieme nella foto). "Il mio è il personaggio per il quale è stato ingaggiato l’investigatore di Leo e finalmente verrà svelato – racconta con orgoglio -. C’è fin dall’inizio, con tanti indizi e apparizioni sfuggenti, nelle ultime puntate tutto sarà chiaro. Senza dare troppe anticipazioni, posso solo dire che non sarà così negativo come potrebbe sembrare". Per l’attore "è stato bellissimo far parte di questo progetto, avevo fatto provini per vari ruoli e questo inizialmente lo avevo immaginato più aggressivo".

Ma Scarabicchi è anche nel cast di “Paradise. Una finestra sullo showbiz“, il late show di Pascal Vicedomini in onda il venerdì dopo mezzanotte su Rai 2, con replica il sabato mattina. "Qui sono l’inviato – sottolinea – , con interviste a personaggi di spessore. Per me è un cambio di prospettiva e un’opportunità di crescita, in un programma di cultura, intelligente e divertente, grazie alla generosità di Vicedomini". E poi c’è il film “Il migliore dei mondi“ con Maccio Capatonda su Prime Video. "Interpreto un papà che si ritrova negli anni ’90, nella scena con la stampante, basata sull’espressività facciale. Maccio è un genio, con lui c’erano due registi umbri, Danilo Carlani e Alessio Dogana". Intanto è diventato un tormentone il nuovo spot Aruba dove Graziano è l’oste Pino. "Il personaggio è identico a me" dice con ironia l’attore, sempre più concentrato su cinema e tv con tanti nuovi progetti in arrivo.

Sofia Coletti