Il mistero del Museo dell’Opera. Ancora chiuso nell’anno giubilare

Il Museo dell’Opera del Duomo chiuso in occasione dell’anno giubilare e nessuno è in grado di dire quando potrà riaprire. Il Museo ha chiuso i battenti lo scorso settembre quando ci si è accorti che gli impianti non erano a norma. Sembra, ma la notizia non è stata ufficializzata, che ci si sia accorti del problema a causa di un piccolo principio di incendio che non avrebbe tuttavia arrecato alcun danno. Sta di fatto che quella che dovrebbe essere una delle attrazioni culturali di spicco della città non sarà disponibile per l’Anno Santo. La questione di come sia stato possibile che il Museo non abbia avuto gli impianti a norma e da quanto tempo questa situazione si sia protratta è destinata probabilmente a rimanere un quesito insoluto. Dell’argomento si sono interessati anche i consiglieri dell’opposizione che hanno cercato, invano, di capire cosa stia succedendo presentando diverse domande alla sindaca Roberta Tardani da cui è venuta come unica risposta quella di non avere alcuna informazione su ciò che stia facendo l’Opera del Duomo, la cui iniziativa per cercare di ovviare parzialmente alla chiusura del Museo è quella di spostare alcune opere nel Museo Faina.

La minoranza ha sollevato questi interrogativi: "Quali sono gli interventi necessari per la riqualificazione degli spazi espositivi? E’ già stato realizzato un progetto relativo ai lavori di riqualificazione e se si qual è? Quanto costeranno i lavori di riqualificazione? Come saranno reperite le risorse necessarie per affrontare le spese per i lavori di riqualificazione? Quando inizieranno i lavori? Quando finiranno i lavori? Quali opere saranno spostate presso il Museo Claudio Faina, che è una collezione archeologica, e come saranno contestualizzate le opere del Museo dell’Opera del Duomo? E’ prevista l’integrazione del biglietto tra la Cattedrale e il Museo Claudio Faina? Qual è il progetto relativo al primo piano di Palazzo Soliano? Che uso se ne farà della teca in legno contenuta al primo piano di Palazzo Soliano, realizzata nel 2002, mai utilizzata e costata complessivamente, compresa la progettazione, 360 mila euro?"

Cla.Lat.