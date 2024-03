Il miglior malto “Pale“ si produce in Umbria

Il migliore malto "Pale" del mondo si fa in Umbria: medaglia d’oro alla Malt Cup 2024, l’unica competizione di settore nel mondo, svoltasi a fine febbraio nella città di Davis in California (Usa), per il malto "Pale" della Malteria italiana artigianale (Mia), la malteria affiliata a Mastri Birrai Umbri, il birrificio che fa parte del Gruppo Farchioni con sede a Gualdo Cattaneo (Perugia). "Mia" è la prima e unica malteria italiana ed europea premiata negli Stati Uniti. Il malto premiato è di produzione interamente italiana, dalla coltivazione in Umbria alla maltazione, e si trova regolarmente in commercio: un malto della tipologia "Pale", dal colore chiaro pallido, tipico della ricetta anglosassone, quindi tra i più importanti per l’uso al mondo. "Presente come base in varia misura soprattutto nelle birre scure prodotte da Mastri Birrai Umbri, è un malto tra i più importanti per l’uso al mondo. È difficile da realizzare: il premio arriva perché il nostro malto è molto performante per il mastro birraio, offre un bel profumo e un bell’estratto. Inoltre, non trattandosi di una categoria di nicchia, c’è una grande concorrenza, pertanto questa medaglia rappresenta un risultato eccezionale", spiega Gianfranco Regnicoli (nella foto).