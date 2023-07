Il mercato settimanale debutta in Passeggiata

TERNI Ieri il debutto del mercato settimanale del mercoledì al parco della Passeggiata. Dopo le tante polemiche, i punti vendita ambulanti del mercato hanno animato i giardini pubblici, all’ombra degli alberi in una torrida giornata di metà luglio. Tanta gente tra le bancarelle, nonostante il periodo particolare della stagione. Il bilancio? Presto per farlo. Di fatto la giornata di ieri ha segnato il primo mercatino settimanale alla Passeggiata, per il quale continuano a confrontarsi o scontrasti pareri favorevoli e contrari, sia tra i cittadini-clienti che tra gli stessi negozianti. L’inziativa predisposta dall’amministrazione comunale, che aveva subito espresso contrarietà allo svolgimento del mercato a Corso del Popolo, è comunque di tipo sperimentale e a ottobre saranno tirate le somme, in tutti i sensi.