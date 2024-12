Il mercato immobiliare. Per comprare la casa servono 6 anni di stipendio

Per acquistare una casa a Perugia oggi servono quasi tre stipendi in meno (2,7) rispetto a cinque anni fa. Mentre a Terni ne servono esattamente tre in meno. E’ quanto emerge dall’elaborazione di Istat e Scenari immobiliari. Nel dettaglio oggi a Perugia per acquistare un bilocale in zona semicentrale (prezzo 2mila euro al metro quadro), servono 71,2 mensilitaà pari a quasi sei anni di stipendio di una retribuzione media di un lavoratore dipendente (parliamo quindi di 1300/1400 euro al mese). A Terni invece si può comprare una casa (1.400 euro il prezzo medio a metro quadro) con quattro anni e poco più di stipendi (49,8 mesi). E’ evidente quindi che il prezzo degli immobili è sceso a partire dal Covid in poi, complice anche il forte aumento del tasso di interessi e la diminuzione della domanda: le retribuzioni in cinque anni sono cresciute solo del 6% a livello nazionale, contro un aumento medio del 7,3% dei prezzi al metro quadrato. Certo il confronto con realtà come Venezia, Milano e Roma è improponibile: nel capoluogo Veneto servono 13 anni di stipendi per comprare una casa, in quello lombardo quasi 11 anni, mentre nella Capitale (media stipendio annuo 24mila euro) occorrono 164 mensilità (13 anni e mezzo). In particolare, nelle grandi città e nei poli turistici o universitari il mercato immobiliare ha raggiunto livelli spesso insostenibili per lo stipendio medio.