Il mercato dell’Arco festeggia un anno . Musica, pranzo e birra

Oggi festa in piazza Puletti per il primo compleanno del Mercato Agricolo non convenzionale dell’Arco Etrusco di Cia Umbria, in collaborazione con l’Università per gli stranieri e le associazioni di quartiere del borgo. Il mercato agricolo sarà cadenzato da musica e alle 12 pranzo in piazzetta. Si rafforza la collaborazione con l’associazione dei commercianti di corso Garibaldi. Tanto che oggi i prodotti del mercato saranno protagonisti dei piatti creati da chef Karan Mahey del ristorante Il Giardino insieme alla birra di Luppolovers.