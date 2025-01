“Il medico dei maiali“, Montanari e Bizzarri a Narni

Una favola nera sul potere per il nuovo appuntamento della stagione del Teatro Manini di Narmi con direzione artistica di Francesco Montanari e Davide Sacco. L’appuntamento è per sabato e domenica alle 21 con “Il medico dei maiali“, spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco, che chiude la trilogia “La ballata degli uomini bestia” che comprende ’L’uomo più crudele del mondo’ e ’Sesto potere’, per indagare ancora una volta potere, morte dei padri, distruzione dell’umano. In scena un cast d’eccezione con Luca Bizzarri, Francesco Montanari (nella foto), David Sebasti, Mauro Marino. Testo vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, “Il medico dei maiali“ è uno spettacolo paradossale, amaro e grottesco nel quale la morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia, quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re si insinua un medico veterinario pronto a cogliere un’occasione che forse, poi, non si rivelerà tale.

"Il caso non esiste – dice Sacco – e la vita si mostra sempre più beffarda, violenta e crudele di quanto si potrebbe immaginare. E il tavolo da gioco si allarga a dismisura, inghiottendo uomini e donne, passato e futuro. Quando le certezze cadono, quando muoiono i padri e crollano le torri, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta a essere un uomo".

Biglietti in prevendita sul circuito Ticketitalia.com.