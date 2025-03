Il maltempo blocca passeggiate e aquiloni

GUBBIO Doveva essere un weekend di contatto con la natura e divertimento, ma il maltempo ha rovinato tutto. La pioggia di ieri, infatti, ha costretto il Gruppo Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Gubbio ad annullare le giornate di Primavera – create con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei vari territori italiani – previste per le giornate di ieri e oggi. Rinviate dunque a data da destinarsi le passeggiate alla scoperta della Gola del Bottaccione, nel quale sono impegnati anche le ragazze e i ragazzi del Liceo Classico e dell’Itis che avrebbero arricchito la camminata con curiosità legate al sito.

Tanta sfortuna anche per l’Associazione Aquilonisti Eolo Gubbio del presidente Fabrizio Pierotti, che almeno per ieri ha dovuto alzare bandiera bianca e annullare la prima giornata di Ventomania 2025. La kermesse aquilonistica, giunta alla 39esima edizione e che ha richiamato 40 gruppi provenienti dall’Italia ma anche cinque delegazioni estere, da Francia, Belgio, Germania, Portogallo e Brasile, si è arresa di fronte alle avversità meteorologiche che rendevano praticamente impossibile il volo degli aquiloni.

Se il Fai ha già annullato gli appuntamenti precedentemente annunciati, l’Associazione Eolo può sperare in un miglioramento delle condizioni atmosferiche per la giornata odierna, per la quale è prevista l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Gubbio alle 15,15, seguita dal saluto delle autorità e, alle 15.45, dal gran finale con il volo collettivo di tutti gli aquiloni. Tutto, ovviamente, nella speranza che il meteo possa fare un favore agli appassionati e far volare gli aquiloni nel cielo eugubino.