TERNI La Diocesi di Terni, Narni e Amelia, esprime cordoglio per la morte del maestro Paolo De Santis, di cui ieri si sono celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Angelo in Massa, a Taizzano. "Il 18 luglio è morto all’età di 66 anni Paolo De Santis, musicista e direttore di corali in Umbria, membro della Comunità famiglia Padre Pio di Taizzano, fondata dallo zio don Giuseppe De Santis – ricorda la Diocesi – . Originario di Narni, per diversi anni ha collaborato in Diocesi nell’ambito musicale e come direttore della corale Edi Toni e membro del concorso Inedito per Maria promosso dalla fraternità di Santa Maria del Popolo. E’ stato presidente della sottosezione dell’Unitalsi di Terni". "La passione per la musica ha caratterizzato la sua vita già in giovane età nei primi, piccoli cori parrocchiali – continua la Diocesi – Nel corso della sua carriera ha fatto tanti corsi, stage ed era sempre al passo coi tempi, insegnando e favorendo l’integrazione tra diverse esperienze corali e nell’impegno in varie associazioni coristiche, tra queste l’Arcum e la Feniarco.

I seri problemi di salute di cui soffriva da qualche anno, hanno impedito la prosecuzione dei suoi numerosi impegni e debilitato il fisico e il cuore, tanto che era in lista di attesa per un trapianto"