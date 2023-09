Il Living Group La band festeggia 50 anni Quei “ragazzi“ che si esibivano con la Pfm

Domani, al Barton Park (ingresso gratuito), si festeggia il mezzo secolo di una band che ha lasciato il segno nella storia della musica: i Living Group. Loro sono otto ragazzi pop-rocchettari quasi tutti usciti dal conservatorio, che negli anni ’70 non hanno nulla da invidiare ai Chicago, ai Blood Sweet &Tears, agli Earth Wind & Fire, a cui si ispirano. Il successo è immediato. La band fa strada anche a livello nazionale, e compete con formazioni di grido come la PFM, il Banco, i Nomadi con le quali si esibiranno più volte. Nel ’75 il Living Group incide l’Inno del Perugia Calcio entrando così anche nel cuore dei tifosi. Il gruppo però guarda avanti, si impegna, studia e si impone, partecipa a programmi radiofonici e televisivi, da Bandiera Gialla a Domenica In. Il salto di qualità, con l’ingresso del frontman tifernate Pinuccio Blasi, figura carismatica, conosciuto nell’ambiente musicale come il Demis Roussos italiano per la voce e per la presenza scenica.

Passano gli anni. Quei ragazzi con i pantaloni a zampa, i capelli lunghi e le basette si fanno grandi e imboccano strade musicali e professionali diverse. La band si scioglie. C’è chi studia da avvocato, che diventa ortopedico, chi va a lavorare in banca. Ma nessuno si perde di vista. Ed eccoci alla reunion. Domani sul palco ci aspettano una carrellata di brani, note e voci con i fondatori del gruppo, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Lucattelli (ora Living Band), Antonino Ticchioni, Giovanni Sannipoli, Marco Pellegrini, Claudio Baffoni, Lucio Bellucci, Luca Tomassoni, Maurizio Ceccarelli, Gianluca Paradisi, Rino Ciurnelli, Paolo Serpolla, Alessandro Abbati, Gabriele Gaiba, Daniela Maltese. Nostalgici? Forse, ma quando la musica è quella doc, è vietato parlare di età.

Silvia Angelici