Il Lions club unito celebra la ’Charter’

Il Lions Club Gubbio ha festeggiato la Charter – nome dato alla “carta costitutiva” di un club – per i suoi 40 anni di appartenenza al Lions Club International. Un video ha ripercorso le attività promosse dal club nelle otto cause che impegnano i Lions a livello globale: giovani, opere umanitarie, diabete, assistenza in caso di disastri, ambiente, vista, fame e cancro infantile. Immagini che hanno reso memoria dell’operato di entrambi i club eugubini – Gubbio Host e Gubbio Piazza grande – poi fusisi nel 2016 nell’attuale LC Gubbio. L’evento è stato inoltre occasione per conferire un riconoscimento alla tesi di laurea “L’istruzione primaria al tempo dei Montefeltro “ dello studente Enrico Barbi (nella foto).