Il Lions Club restaura l’antico manoscritto della Biblioteca Augusta

Grazie alla donazione del Lions Club Perugia è stata raggiunta la somma necessaria per il restauro con Art Bonus del manoscritto della Biblioteca Augusta “Il primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria” di Cipriano Piccolpasso: è un prezioso manoscritto cartaceo del 1579 in pessime condizioni di conservazione per il quale si prevede un restauro totale. "Lo facciamo con passione perché ci crediamo", ha dichiarato Antonio Cipiciani, presidente di zona, nell’incontro per la visione del manoscritto nella Biblioteca Augusta.