Il libro di Giulia Siviero al Pop Up

Ripartono le attività della libreria e spazio culturale Pop Up in piazza Birago. Giovedì alle 18.30, Giulia Siviero presenta il suo libro “Fare femminismo“ (Nottetempo), in dialogo con Sara Picchiarelli, docente dell’Istituto Istruzione “Giordano Bruno”, e Sara Pasquino, dell’Udi (Unione Donne in Italia). Nella storia dei femminismi, il racconto delle pratiche è spesso rimasto ai margini. Il lavoro di Siviero è un libro di racconti e storie, ma intessuto di elaborazione teorica: su come i femminismi abbiano organizzato in piazza funerali alla femminilità tradizionale. "Le pratiche raccontate – dice l’autrice – possono “aprire il presente all’imprevisto, fare la differenza. E questa resta ancora oggi la nostra scommessa politica”.

E ancora, sabato, sempre alle 18.30, lo psicologo e psicoterapeuta perugino Diego Bravetti presenta il suo libro “Nel mistero dei sogni. Storia, curiosità, simbologie, sogni interpretati e strategia per significarli“ (Morlacchi editore) in dialogo con Costanza Pannacci, psicologa e filosofa.