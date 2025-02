“Il libro che tu sei“, da domenica la mostra a Palazzo della Corgna

Verrà inaugurata domenica alle 17.30 una nuova mostra collettiva a Palazzo della Corgna. “Il libro che tu sei“, libri d’artista, a cura di Antonella Pesola, è la seconda tappa di un progetto partito da Deruta, organizzato dalle associazioni Freemocco e Trebisonda: resterà aperta fino a domenica 4 maggio 2025. La rassegna di Castiglione del Lago è resa possibile grazie alla sinergia con Lagodarte Impresa Sociale, che gestisce il percorso espositivo, coadiuvata dalla consulenza curatoriale di Andrea Baffoni. Le monumentali sale cinquecentesche, affrescate da Pomarancio e Savini, creano un dialogo fra tradizione e contemporaneità, originando singolari raffronti tra le simbologie nascoste nelle decorazioni manieriste e le opere degli artisti in mostra: in totale sono 68, tra cui alcuni nomi storicizzati di altissimo valore come Joseph Beuys, Alda Merini, Pier Paolo Calzolari e Piero Dorazio, per una mostra che offre una riflessione sul libro d’artista quale forma d’arte.