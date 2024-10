Il Jazz Club Perugia “riapre“ il Teatro Pavone. Bill Frisell inaugura la stagione con il suo Trio

Il Jazz Club Perugia “riapre“ il Teatro Pavone: sarà un’apertura d’eccezione quella della nuova stagione che il 30 ottobre propone alle 21 nel “rinnovato“ Pavone il concerto di Bill Frisell (nella foto), uno dei più importanti e carismatici chitarristi della generazione venuta dopo Jim Hall, il modello che avrebbe ispirato ancora per molto tempo l’evoluzione della chitarra. Frisell, spiegano gli organizzatori del Jazz Club, "ha raccolto quella ispirazione in modo molto personale e originale, liberandosi di ogni paletto di genere e aprendo a uno straordinario, se non unico, eclettismo". Al Pavone sarà con il quartetto del suo ultimo progetto, con il pianista Gerald Clayton, il sassofonista e clarinettista Greg Tardy e il batterista Johnathan Blake. Biglietti a 25 euro, 20 il ridotto, già disponibili su www.umbriajazz.com. Innumerevoli sono i percorsi artistici di Frisell in oltre 40 anni di carriera, restando però sempre fedele a se stesso, a un linguaggio che è solo suo, a un “suono” riconoscibile e un talento di improvvisatore che ha pochi eguali, non solo tra i chitarristi. "Un artista – proseguono – capace di andare dalle musiche per i film muti di Buster Keaton alle canzoni di John Lennon e di Burt Bacharach ed Elvis Costello, dall’avant-jazz alla musica cameristica contemporanea, dalla musica latina al mainstream jazz".

La stagione del Jazz Club Perugia prosegue con una seconda data, il 24 novembre all’hotel Sina Brufani, con il trio di George Cables, pianista e compositore statunitense che può essere considerato a buon diritto un monumento del jazz moderno. Sarà a Perugia con Joshua Ginsburg e Jonathan Barber, più Piero Odorici, sassofonista bolognese molto noto al pubblico, membro del quintetto protagonista delle jam session notturne delle ultime edizioni di Umbria Jazz. Biglietto a 20 euro, prevendite su www.umbriajazz.com.