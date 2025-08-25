Il Gubbio si gode i primi tre punti: "Mai mollato fino alla fine"

GUBBIO - L’esordio nel girone B di Serie C 2025/2026 sorride al nuovo Gubbio targato Di Carlo. La squadra rossoblù espugna Rimini e trova i primi tre punti del campionato, al termine di una partita combattuta e che ha messo in mostra pregi e difetti della formazione eugubina. "Non era facile venire a Rimini e vincere questa partita". Il commento secco di mister Di Carlo, che ha approfondito: "Sicuramente nel primo tempo il Rimini ha palleggiato molto, non siamo riusciti a rimanere corti e quindi vanno fatti i complimenti agli avversari per la mole di gioco creata. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa alzando Saber dietro alle due punte e siamo riusciti a fare molto bene, andando in vantaggio e meritando di fare lo 0-2 per un paio di volte almeno". E ancora una volta sono stati gli episodi a fare la differenza: "Meno male che quella palla l’ha presa Bagnolini che l’ha deviata sul palo. Il calcio è anche questo e nei minuti finali abbiamo sofferto ma abbiamo saputo fare anche quello". Per il futuro, però, c’è fiducia: "Mi soddisfa la tenacia, l’atteggiamento, il non aver mai mollato fino alla fine – ha proseguito Di Carlo –. C’è bisogno di tempo e lo sappiamo, alcuni giocatori si sono allenati poco e ci vuole del tempo per inserirli, la squadra ha già una sua identità, mi è piaciuto moltissimo il volersi aiutare nei momenti difficili e questo fa ben sperare per il prosieguo del campionato. L’importante è che la squadra ci abbia creduto – ha concluso – e abbia voluto con tutte le sue forze questa vittoria: ripeto che giocare qui a Rimini contro una squadra forte non è semplice, faccio ancora i complimenti al Gubbio, ringrazio i tifosi che vanno a casa con tre punti.

Federico Minelli