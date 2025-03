Il Gubbio e Fontana si godono la vittoria a Rimini: "Il risultato? Premio per l’impegno dei ragazzi"

Il ritorno da Rimini è sicuramente dolcissimo. Il Gubbio esce dal turno infrasettimanale con sette punti su nove disponibili, dimostrando compattezza, orgoglio e voglia di lottare fino in fondo. Mister Fontana non può che essere soddisfatto dei suoi: "Otto o nove undicesimi hanno giocate tutte e tre le partite di questa settimana, stiamo lavorando sempre con gli stessi, non abbiamo la possibilità di fare rotazioni e quindi posso dire che sono ‘strainnamorato’ di questi ragazzi, il risultato è un premio a quello che stanno facendo". Poi analizza il match in maniera più approfondita: "Credo che quella di oggi sia una vittoria che parte dalle sconfitte contro Legnago e Pontedera. Ho chiesto ai ragazzi di credere fortemente in quello che stavano facendo anche se in quel momento si sentivano pieni di informazioni che stavano mettendo dentro. La crescita – sottolinea ancora Fontana – passava attraverso quelle partite e quelle sconfitte, dovevamo avere il coraggio di guardarle in faccia e riuscire a trovare il necessario per superare una fase di stallo. Non direi che abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo subìto due o tre occasioni dove il Rimini è andato vicino al gol, noi abbiamo sbagliato la scelta diverse volte negli ultimi metri. In quella fase siamo stati fortunati", ma in fondo anche la dea bendata deve sorridere ogni tanto.

Tra i protagonisti di questi ultimi sette giorni c’è sicuramente Gennaro Iaccarino, che con due gol nelle ultime tre uscite ha consegnato sei punti ai rossoblù: "Oltre alla felicità per il gol tutta la squadra è contenta per i risultati in queste tre partite contro squadre forti e preparate. Sono contento anche per ‘Checco’ (l’autore dell’assist, Maisto, ndr) che veniva da un momento non facile, si è sbloccato e sono contento in primis per lui". La mentalità è chiara e segue le idee di mister Fontana, che vuole tenere tutti con i piedi per terra: "Ora pensiamo di gara in gara come dice il mister, ancora ci sono tanti punti e alla fine vedremo dove saremo. La prossima gara sarà un’altra battaglia contro la prima della classe, da domani si torna in campo per lavorare e preparare al meglio questa partita", conclude Gennaro Iaccarino.

Federico Minelli