Il Gubbio è ancora in stand-by. Prima scelta il direttore sportivo

È una situazione di stand-by in casa Gubbio. Mentre si osserva con curiosità l’esito dei vari playoff e playout di Serie B e C – oltre alle vicissitudini di natura amministrativa che svariate società di Lega Pro dovranno affrontare in questo periodo – la società rossoblù sta ancora valutando il ventaglio di possibilità in vista della prossima stagione. A partire dalla guida tecnica: mister Gaetano Fontana, che ha firmato un contratto fino a luglio 2026, era in città anche per la Festa dei Ceri ed ha già avuto un paio di incontri con il presidente Sauro Notari: nessuna novità su questo fronte, in quanto anche il tecnico calabrese sarebbe in attesa della decisione sul nuovo direttore sportivo per programmare la nuova stagione. In via Paruccini stanno ancora prendendo tempo per quanto riguarda la scelta del diesse che sostituirà Alessandro Degli Esposti la cui avventura in rossoblù è durata appena una stagione; i nomi che si sono susseguiti in questi giorni sono molti perché la società avrebbe voluto sondare il terreno per poter scegliere al meglio. Nella lunghissima lista ci sarebbero Davide Mignemi, che si è separato dai rossoblù un anno fa dopo due stagioni di successi dentro e fuori dal campo, ma anche Carlo Taldo, attualmente alla Casertana, così come Mauro Leo, con grande esperienza anche nello scouting, e altri nomi tra cui quello di Sergio Filipponi, ex Campobasso, o Andrea Grammatica, già cercato nella scorsa estate. Troppe variabili per poter accampare ipotesi o previsioni, ma quella che entra domani 26 maggio dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta del nuovo direttore sportivo. Anche perché le settimane scorrono e per programmare una stagione che possa rivelarsi soddisfacente sotto diversi punti di vista è necessario del tempo. Lo scorso anno dovrebbe essere stato di monito.

Federico Minelli