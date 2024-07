Il Gruppo Volontari pronto per le attività socio-assistenziali

L’amministrazione comunale ha incontrato il Gruppo Volontari Umbertide. E’ stato l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini a fare gli onori di casa presso la Sala Tevere del Municipio nei giorni scorsi. Sa sottolineare come il Gruppo Volontari di Umbertide, da quest’anno ed in qualità di associazione, dopo aver risposto da un avviso pubblico del Comune svolgerà attività socio-assistenziale durante le manifestazioni culturali e sportive ed attività educative e ricreative a supporto di progetti ed iniziative scolastiche ed extrascolastiche.

All’incontro erano presenti la presidente Milena Morelli e vari soci. Come ha ricordato l’assessore Cenciarini ha ricordato che da tempo l’associazione a vario titolo è presente efficacemente con in molte attività sociali e culturali del territorio. L’assessore ha cosi ringraziato i volontari il prezioso contributo giorno per giorno offerto alla crescita umana e sociale di tutta la comunità umbertidese.