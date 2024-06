Il grazie dei piccoli alunni alla proloco di Calzolaro

UMBERTIDE – Si chiama "Radici in dono alla comunità" l’iniziativa della scuola dell’Infanzia "Senza zaino" di Calzolaro e della Primaria "Anna Frank" di Verna organizzata in segno di gratitudine per l’ospitalità ricevuta presso il Centro di vita associata di Calzolaro quando, a dicembre, i piccoli studenti sono stati ospitati presso il Cva della frazione dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione dei due plessi. Ieri i bambini hanno abbellito l’area verde del Cva con fiori, piantine e ortaggi, donato alberi da piantumare e inaugurato la mostra "Alberi d’autore". Un evento all’insegna della educazione ambientale a cui hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale, il dirigente scolastico Raffaella Reali, i rappresentanti della Pro Loco di Calzolaro e del Consiglio di Quartiere. Per quanto riguarda il completamento delle due scuole, proseguono a pieno ritmo sia i lavori della nuova scuola d’infanzia di Calzolaro per una spesa di 593mila euro, sia i lavori della primaria Anna Frank di Verna, per un importo totale pari a 1.320.000 euro. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al trasferimento degli alunni all’interno del Cva – ha detto l’assessore Francesco Cenciarini – dove i bambini si sono subito adattati in modo ottimale ai nuovi ambienti. Grazie anche alla Pro Loco per la concessione degli spazi. Con la progettazione di nuove scuole garantiremo il futuro della comunità di Calzolaro e di Verna". Pa.Ip.