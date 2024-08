Il grande motocross a Castiglione del Lago

Esaurita la pausa estiva, il campionato italiano motocross Prestige riparte da Castiglione del Lago. Domani e domenica, sul circuito internazionale Vinicio Rosadi di Gioiella, si disputerà la quinta e penultima prova del tricolore MX1-MX2, oltre alla gara finale della Rookies Cup 125. Il moto club Trasimeno, storico gestore dell’impianto, ha effettuato, grazie al supporto del comune di Castiglione, ingenti interventi di manutenzione; i piloti, le squadre e il pubblico troveranno una pista rinnovata sia nel tracciato, ulteriormente aggiornato ed adeguato alle esigenze del motocross attuale, sia nelle strutture. In particolare, sono stati inaugurati, nel paddock, i nuovi bagni, dotati di tutti i servizi. Lo scenario è dunque quello giusto per dare il via alla volata finale per i titoli di un campionato 2024 destinato a essere ricordato a lungo per la bellezza delle sue gare. La manifestazione si articola su due intensissime giornate. Già sabato pomeriggio, dopo la lunga serie di prove, che avrà inizio la mattina, si disputeranno le prime manche dei gruppi B. Domenica menu ricchissimo, con tutte le gare decisive, a partire dalla mattina. Il prezzo dei biglietti: sabato, biglietto unico, 5 euro; domenica, intero 25 Euro; ridotto 20.