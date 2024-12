Il grande cuore della “Misericordia“. Trasportati oltre 3mila bisognosi

Una nuova Fiat Panda sarà presto a disposizione dei volontari della Misericordia di Castiglione del Lago, per aiutare le famiglie dei comuni del Trasimeno, grazie al progetto “Muoversi & non Solo“. La conferenza stampa si è tenuta nella sala del Teatro di Palazzo della Corgna del Comune di Castiglione del Lago. Presenti all’evento il sindaco Matteo Burico, l’assessore alle politiche sociali Alessio Bruni, il governatore della Misericordia, Ivo Massinelli, il direttore del Distretto sanitario Usl Umbria 1, Emilio Paolo Abbritti, Andrea Cesaretti e Luca Biagiotti di Eventi Sociali. Obiettivo del progetto è di garantire un servizio sociale e sanitario in più alle famiglie svantaggiate per i prossimi quattro anni, favorendone i trasporti.

La Misericordia avrà quindi a disposizione una nuova Fiat Panda, cinque posti, e in più Eventi Sociali per i prossimi quattro anni garantirà i costi di cambio gomme estate-inverno della vettura, oltre a manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo e assicurazione completa. Grazie ai centotrenta volontari attivi, la Misericordia nel 2023 ha garantito oltre 4.000 servizi tra emergenza 112, trasporti sociali e sanitari, consegna spesa alimentare, consegna farmaci e tanti altri servizi a favore delle persone più fragili. "Da 33 anni – dichiara il governatore Ivo Massinelli – siamo vicini alle persone più in difficoltà del territorio e con l’aumento delle richieste quotidiane, abbiamo bisogno di un nuovo mezzo che andrà a sostituire un veicolo di soli undici anni e oltre 250.000 chilometri percorsi. Il Fiat Doblò che abbiamo ricevuto da Eventi Sociali grazie al prezioso supporto delle attività del territorio in questi tre anni ha gia percorso oltre 100.000 chilometri e accompagnato oltre 3.000 persone. Ringrazio tutte le aziende che ascolteranno la nostra richiesta e ci permetteranno di realizzare questo importante progetto. Aiutateci ad aiutare".

"Ringrazio i volontari della Misericordia e le aziende del territorio – afferma il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico - che insieme permettono di garantire e offrire maggiori servizi sanitari ai cittadini specialmente in un territorio come il Trasimeno molto vasto da coprire".