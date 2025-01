Il grande ciclismo torna in Umbria. Tappa a Gubbio per il Giro d’Italia

Anche quest’anno l’Umbria si tinge di rosa. Nel pomeriggio di ieri, in occasione della presentazione del Giro d’Italia edizione 2025 nella suggestiva cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, le ipotesi sollevate nei primi giorni dello scorso settembre, hanno trovato riscontro nella realtà. Gubbio, la città dei Ceri, sarà sede della partenza della tappa che porterà la corsa in rosa a Siena, città del Palio. L’evento è in calendario domenica 18 maggio quando da Gubbio partirà la 9° tappa, del Giro che il giorno precedente avrà fatto tappa a Castelraimondo nelle Marche. Unica frazione del Giro 2025 che attraverserà una parte del territorio dell’Umbria. Le prime tre tappe della “corsa rosa“ di questa edizione saranno ospitate dall’Albania.

Il Giro d’Italia ritorna a Gubbio dal lontano 1989, tappa vinta da Bjarne Rììs. Per la cronaca, Gubbio dopo il 1989 negli anni è stata in più di una circostanza sede di arrivo e partenza anche della Tirreno - Adriatico. È inutile sottolineare che la partenza del Giro da Gubbio rappresenta un ghiotta occasione per promozionare ancora di più a livello internazionale le immagini e le tradizioni della città dei Ceri, occasione che porterà a Gubbio il massiccio esercito degli appassionati delle due ruote per ammirare i grandi campioni del ciclismo internazionale. L’Umbria, che di anno in anno, rafforza il legame con gli organizzatori del Giro. Rapporto reso ancora più importante dopo l’apoteosi del grande pubblico presente lungo le strade in occasione della tappa a cronometro individuale Foligno - Perugia e la tappa Spoleto Prati di Tivo dello scorso mese di maggio. Giro d’Italia e non solo perche un paio di mesi prima i “grandi“ del ciclismo internazionale faranno passerella sulla strade della regione. Nel prossimo mese di marzo, l’Umbria ospiterà, infatti, la 60° edizione della Tirreno - Adriatico: mercoledì 12 è in calendario la 3° tappa Follonica - Colfiorito, mentre il giorno successivo la corsa partirà da Norcia per arrivare a Trasacco in Abruzzo. Una due giorni che ai nastri di partenza vedrà al via tutti i migliori big del ciclismo internazionale, impegnati a preparare la Milano - Sanremo.

Carlo Luccioni