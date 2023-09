Il Giuramento dei Cavalieri a Foligno: Niente Estrazione sul Palco

Dopo la Quintana di giugno, anche in questa di settembre il cerimoniale che avviene dal palco, in piazza della Repubblica, ha subito dei cambiamenti. Ogni cavaliere giurerà infatti fedeltà al proprio Rione, ma non avverrà l’estrazione per l’ordine di partenza nella Giostra. Lo schieramento è stato deciso nel corso delle Prove ufficiali. In quella occasione, infatti, in ordine di classifica dei tempi della seconda tornata, i Priori hanno potuto scegliere l’ordine di partenza. Una scelta che ha ricalcato la classifica del cronometro e che dice Morlupo, Giotti, Contrastanga, La Mora, Badia, Pugilli, Ammanniti, Spada, Croce Bianca e Cassero. E così stasera in piazza ci sarà solo l’Arruolamento e la benedizione dalle mani del vescovo di Foligno, Domenico Sorrentino. A sfilare, tra le autorità, ci saranno la deputata Catia Polidori e l’europarlamentare Francesca Peppucci, che ha ospitato negli spazi a disposizione nel Parlamento europeo, una mostra dedicata alla Quintana. Tanti gli apprezzamenti per l’esposizione che ha portato nel cuore dell’Europa il Barocco, la tradizione e la Giostra in tutto il suo splendore. Nella Quintana di giugno a sfilare in abiti barocchi era stata la presidente della Regione, Donatella Tesei, accompagnata dall’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti.