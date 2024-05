Il Giro sbarca nel Cuore Verde. Domani la grande cronometro. Perugia: oggi scattano i divieti

"Meno uno" alla grande tappa a cronometro del Giro d’Italia. Domani alle 13 in punto scatta da Foligno il primo corridore che arriverà come tutti gli altri a Perugia, in Corso Vannucci. E conviene prestare attenzione allora ai tanti divieti che i perugini troveranno in città. Ecco la mappa da leggere con grande attenzione.

Dalle 14,00 di oggi maggio alle ore 20,00 di domani: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in: Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Via Bartolo, Piazza Piccinino, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi. Dalle 22,00 di oggi alle 23,00 di domani: divieto di transito in Viale Indipendenza, Piazza del Circo, Via Fatebenefratelli, Piazza Italia, Piazza Italia area Largo della Libertà, Via Baglioni, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Piazza Piccinino, Via Bartolo, Via Victor Ugo Bistoni, Via Arturo Checchi.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22,00 di oggi alle ore 6,00 di domani sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne. Inoltre dalle ore 18,00 del 9 maggio alle ore 18,00 del 10 maggio 2024: divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in Via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra Via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), Via XIV Settembre (tratto compreso fra Corso Cavour e Via Enrico dal Pozzo), Corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in Viale Indipendenza (tratto compreso fra Via Sant’Ercolano e Via Marzia). E occhio al carro-attrezzi pronto a portar via rapidamente (con multa annessa) chi non rispetterà i divieti

Per limitare al massimo alcuni spostamenti domani resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle Università e delle scuole paritarie, delle segreterie al servizio delle scuole, dei servizi educativi, dei cimiteri di Monterone e di città, di Ponte San Giovanni e di Collestrada. Inoltre vista tale chiusura non sarà possibile procedere con i servizi funebri. Il Comitato di tappa suggerisce, per domani di anticipare l’entrata del personale nelle aziende entro le 8.00 e l’uscita dopo le 17.30. Risulterà impossibile arrivare in auto in strutture alberghiere insistenti lungo il percorso. Per gli ospiti in arrivo negli hotel del centro storico e per il pubblico si consiglia l’uso del minimetrò.

L’ingresso del pubblico su Corso Vannucci sarà consentito da piazza Italia, via dei Priori, via Danzetta e piazza Danti. Non è possibile attraversare la strada lungo il percorso gara. Non sarà consentito l’ingresso con contenitori in vetro, lattine. Per motivi di sicurezza non sarò consentito l’ingresso con passeggini. Sarà altresì vietato l’ingresso con animali.