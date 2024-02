Il giovane ricercatore. Lorenzo Pizzuti “incanta“ gli studenti

L’Associazione “Damiano per l’Ematologia“, nell’ambito della collaborazione con l’Istituto Allievi-Sangallo, ha organizzato un incontro tra il ricercatore ternano Lorenzo Pizzuti, autore del libro “I grandi misteri della fisica svelati dalla scienza” e gli studenti delle quarte e quinte classi di chimica e biotecnologie. Le classi 4ABS, 4 BBS, 4 AC, 5ABS, 5 BBS, 5 AC hanno partecipato ieri all’evento di divulgazione scientifica dal titolo “Evoluzione dell’Universo e Materia Oscura“: relatore il giovane ricercatore dell’università Milano Bicocca, che ha saputo interessare i ragazzi al mondo dell’astrofisica con una narrazione agile e immediata, attraverso esempi e semplificazioni che hanno tenuto sempre desto l’interesse degli studenti. L’incontro rientra in un programma di sensibilizzazione all’importanza della ricerca scientifica che l’Associazione Damiano per l’Ematologia - con l’importante contributo della Fondazione Carit - sta portando avanti con grande impegno e che prevede quest’anno tre borse di studio.