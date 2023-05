’’Il giorno delle stelle’’ Musica e amicizia sul palco dell’Auditorium

Il talento dei giovani, ieri mattina, sul palco dell’Auditorium San Domenico per la quarta edizione del concorso ’’Il giorno delle stelle’’, organizzato dall’associazione ’’Le Ali della Mariposa’’, presieduta da Lorella De Bonis. Quest’anno la creatività degli studenti è andata a scandagliare le sfumature dell’amicizia, fatta anche di affetto, rispetto condivisione, un tema che i ragazzi hanno interpretato in musica. Le tre scuole in gara hanno portato altrettante canzoni inedite (nel testo e nella musica) all’attanzione della giuria e, al di là del verdetto finale, la festa è stata come sempre collettiva, all’interno di uno show - condotto da Lucia Giello e Fabio Luccioli- ricco di ospiti e denso di emozioni.

Le scuole in concorso sono state l’Istituto alberghiero di Spoleto “Giancarlo de Carolis”, l’Istituto tecnico, economico e professionale “Casagrande Cesi” di Terni e gli studenti adulti del CPIA Perugia1, con la sede distaccata di Foligno: è stato proprio il gruppo di cantanti di questa scuola a conquistare la vittoria. Una frase di Samuel Taylor Coleridge ha aleggiato su tutto l’evento: “L’amicizia è un albero che ti ripara” ed ha ispirato le performance dei giovani, avvenute di fronte ad un Auditorium gremito, nelle prime file anche il sindaco Stefano Zuccarini, gli assessori Paola De Bonis, Marco Cesaro e Riccardo Meloni, dirigenti scolastici, studenti, gli sponsor.

Il primo premio ha messo in palio mille euro, il secondo 600 euro e il terzo 400. Il Premio Mariposa è stato invece assegnato a personalità attive in vari ambiti: Franco e Luciana Chianelli, fondatori del Comitato per la vita Daniele Chianelli, lo stilista internazionale Claudio Cutuli, il pianista Luca Giuliani, i campioni di tango Sara Lupparelli e Byron Torres. Premiata anche Valeria Mancini, la cantante folignate che ha partecipato alla trasmissione Amici, che si è esibita tra gli applausi, al pari di Giuliani, dei campioni di tango e del bravissimo Matteo Angeletti, di Innuendo Academy. Particolarmente emozionata la talentuosissima Valeria Mancini, che ha mosso i primi passi proprio grazie alle ’Ali della Mariposa’’ e che ha voluto esprimere affetto e gratitudine. Cutuli ha sottolineato "la bella energia dei giovani" e li ha incitati così: "Andate avanti, non abbiate paura di osare. E se avete idee un po’ folli portatele avanti, saranno quelle giuste". I coniugi Chianelli hanno ribadito il forte legame con Foligno e il loro impegno continuo per le famiglie che si trovano ad affrontare il percorso di lotta contro i tumori del sangue. Per tutti, alla fine, una grande festa.