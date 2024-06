Il generale consigliere onorario

ORVIETO Il generale Davide De Laurentis, comandante emerito dei Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi ricoprirà il ruolo di consigliere onorario della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia sulla forestazione sostenibile e salvaguardia degli ecosistemi terrestri e di acqua dolce. "È per noi, fuori da ogni retorica, uno sprone e un incentivo, una sfida a far sempre meglio - afferma l’avvocato Francesco Paola, presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia - che il generale Davide De Laurentis possa coadiuvare nei progetti nazionali e internazionali la Riserva Mab Unesco dell’Umbria. Vi sono ricerche scientifiche di grande livello già compiute nell’area della Riserva Mab Unesco in cooperazione con varie Università che hanno condotto ad un piano antincendi per tutta l’area Mab Unesco e, ad esempio, al modello predittivo dei mutamenti climatici chiamato Protocollo Peglia, mediante monitoraggio dei lepidotteri e giunto su riviste internazionali, e potranno esservene varie altre. "Il generale Davide De Laurentis - prosegue - affianca il generale Antonio Ricciardi con nostro onore presidente del Centro Studi Strategici sul clima della Riserva Mab Unesco. Il rilievo complessivo che assume la tutela degli ecosistemi su scala globale è decisivo ed è con lo stesso spirito che abbiamo da ultimo stipulato un protocollo di cooperazione con l’università per Stranieri di Siena incentrato sul tema ‘Clima e Diritti Umani’ e per celebrarlo abbiamo realizzato una così importante e prestigiosa, per la qualità degli Interventori, cerimonia, il 20 maggio scorso, nel cuore della Riserva Mab Unesco. È essenziale - dice il presidente Paola - la tutela complessiva e su scala globale degli ecosistemi e ricordo quanto affermammo sin dalla istituzione di questa Riserva Mondiale ossia che ‘ovunque c’è una Riserva della Biosfera Unesco c’è una parte dell’Amazzonia’".