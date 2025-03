Il garage di casa va in fiamme. Moglie e marito salvati dai vigili

Tanta paura la notte scorsa per l’incendio che è divampato attorno alle 21.30 (di lunedì 4 marzo) in un garage nella frazione di Lerchi e che ha messo in pericolo una coppia di anziani - uno dei quali disabile - residenti nell’abitazione adiacente. Entrambi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. La moglie è stata ricoverata in osservazione all’ospedale di Città di Castello mentre il marito trattenuto in pronto soccorso per una serie di accertamenti: entrambi, fortunatamente, stanno bene e hanno prognosi di guarigione brevi.

L’allarme è scattato attorno alle 21.45 quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta a Lerchi per un incendio scoppiato nel garage di un’abitazione, all’interno del quale era parcheggiata un’autovettura. Stando alle informazioni fornite dai Vvff le cause del rogo non sono state individuate nell’immediato; le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali sono proseguite infatti fino a notte inoltrata.

Durante l’intervento sono stati soccorsi i due coniugi che si trovavano all’interno della casa adiacente al garage: la moglie è stata trattenuta in osservazione breve, il marito qualche ora in pronto soccorso per una serie di accertamenti medici. Comunque le loro condizioni sono buone e per entrambi si parla di prognosi brevi. Una delle due persone è disabile: nel corso del salvataggio sono state portate insieme in sicurezza all’esterno dell’edificio dal personale dei vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari.

Le operazioni hanno richiesto l’impiego di mezzi antincendio fondamentali per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ad altre strutture vicine. Sul posto erano presenti per questo anche le forze dell’ordine che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell’area circostante.

Nella stessa notte - tra martedì e ieri - mentre era in corso l’intervento per lo spegnimento dell’incendio di Lerchi, si è verificato un altro episodio con un’autovettura andata in fiamme lungo la Provinciale della Baucca. In questo caso è intervenuta la squadra di Gubbio che ha raggiunto la strada 106 nel comune di Città di Castello, per l’incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a metano. All’arrivo sul posto, il veicolo era già avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto.