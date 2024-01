Il fascino della fede nella città di Francesco

ASSISI - È tempo di rappresentazioni conclusive, con l’arrivo dei magi, dei presepi monumentali che fanno bella mostra di sé anche ad Assisi. Tante sono infatti le Natività e le mostre, in particolare nella città del Poverello e a Santa Maria degli Angeli. Ad Assisi c’è quello in sabbia di Jesolo (piazza inferiore di San Francesco), quello del colle del Paradiso (foto a destra prato antistante la basilica superiore), quello in stile napoletano del ‘700 (in piazza del Comune). E ancora le mostre nella sala Le Logge, all’ex Pinacoteca, chiesa di san Vitale e il presepe ‘da leoni’ al Pincio.

A Santa Maria degli Angeli, davanti alla Basilica, il presepe popolare da Sovere (BG). E la mostra presepi dal mondo (chiostro monumentale della basilica), l’esposizione nel palazzetto del Capitano del Perdono.