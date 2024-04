Il fascino del tramonto con “Umbria Coming Sun“. Sinergia d’autore tra gli eventi al Trasimeno e a Todi

Il tramonto come "leva di marketing territoriale" per promuovere la regione e le sue bellezze. Ecco il filo conduttore di “Umbria Coming Sun“, nuovo e sfaccettato contenitore che unisce due eventi ricchi di potenzialità, il “Festival dei Tramonti“ al Lago Trasimeno e “See You Sun“ a Todi. Il progetto, che celebra l’inizio e la fine dell’estate, è stato presentato ieri a Palazzo Donini dai suoi promotori, l’associazione ’Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità’ presieduta da Fabio Cancelloni, e la società ’Orizzonte Nove’, amministrata da Edoardo Guarducci. Con loro la presidente della Regione Donatella Tesei (insieme nella foto) per la quale il progetto "è la realizzazione concreta del concetto di fare squadra. Il pubblico deve dare una direzione regione ma è poi con la sinergia dei privati che si possono fare cose importanti come queste". La Governatrice ha insistito sulla necessità di "proseguire nella valorizzazione di attività che promuovono l’arte, la cultura e il buon cibo e che rappresentano un eccezionale impulso turistico per il territorio. I dati sul turismo sono in continua crescita, soprattutto di stranieri". Il cartellone prende il via con il “Festival dei Tramonti", con un’anteprima a fine maggio e il 21 giugno per il solstizio d’estate, per poi proseguire per 10 giorni dal 28 giugno al 7 luglio nei comuni del Trasimeno, esaltando le eccellenze artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche, anche in luoghi più nascosti e segreti. Il finale sarà con “See you sun“, festival di esperienze e musica dal vivo che si terrà dal 30 agosto al primo settembre a Todi all’Terrazza inferiore del Nido dell’Aquila, per poi chiudere a San Feliciano e allo stabilimento lacustre Zocco Beach il 14 e 15 settembre con esperienze legate alla mobilità dolce e alle attività sportive e con sonorità contemporanee. Gli organizzatori si aspettano "importanti ricadute a livello economico e turistico".