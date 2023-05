Il fascino del Calendimaggio Assisi, è Anna Chiara Sarnataro la nuova Madonna primavera

È Anna Chiara Sarnataro, della Magnifica Parte de Sotto, la Madonna primavera del Calendimaggio 2023. La regina della festa – 15 anni, studentessa dell’indirizzo linguistico del liceo Properzio di Assisi - è stata eletta al termine dei giochi medievali svoltisi ieri pomeriggio nella tradizionale cornice di piazza del Comune. I rossi hanno vinto nel tiro con la balestra e nel tiro alla fune, i blu si sono imposti nella corsa delle tregge. In virtù del risultato la Magnifica ha potuto eleggere madonna primavera, Anna Chiara Sarnataro, abbinata al balestriere più preciso, Davide Pascolini. E’stato il maestro di campo Bruno Cianetti, in un clima di grande attesa, a proclamare il nome della regina della festa, per il tripudio della Parte de Sotto che non si aggiudicava il titolo dal 2016: titolo onorifico e di prestigio, ma con effetti sul piano pratico, visto che la parte vincente sfilerà e proporrà per prima le scene di vita medievale il prossimo anno, con la possibilità di ‘impressionare’, se così si può dire, i giurati. In serata, poi, si sono svolte le rievocazioni di vita medievale nei quartieri della Parte de Sotto. Oggi, è il giorno de "Lo Spettacolo" dedicato al Calendimaggio ‘che verrà’. Dalle 16 in piazza del Comune ci sarà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A seguire il Calendimaggio dei Piccoli, quest’anno organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia: i giovani partaioli di Sopra (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) e Sotto si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, uno dei momenti più attesi, "La Tenzone", con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso in Piazza del Comune dei cortei notturni, caratterizzati dagli spettacolari giochi di fuoco.

Maurizio Baglioni