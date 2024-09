Il dolore dell’Arma

MONTELEONE Si sono svolti nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Monteleone d’Orvieto i funerali del luogotenente con carica speciale Lorenzo Capraro, comandante della locale stazione dei carabinieri, prematuramente scomparso a soli 58 anni. Alla celebrazione, a cui hanno presenziato tra gli altri il generale Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri Umbria, il colonnello Antonio De Rosa, comandante provinciale, una nutrita rappresentanza dei carabinieri della Compagnia di Orvieto e tutte le autorità locali, con in testa il sindaco, Paolo Garofni, hanno preso parte tanti cittadini, pronti a rendere omaggio al comandante Capraro. Siciliano d’origine, per ben 32 anni ha diretto la stazione carabinieri di Monteleone d’Orvieto, tutti vissuti al servizio della collettività. " Un uomo tutto d’un pezzo – così l’Arma –, capace di svolgere il proprio incarico con la massima disponibilità, sempre in prima linea. Autentico punto di riferimento per l’intera comunità, lascia un grande vuoto".