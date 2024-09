Il direttore dell’Usl2 non va in Commissione

FOLIGNO Il direttore generale della Usl2, Piero Carsili, non ha accettato l’invito alla Commissione consiliare richiesta dalla minoranza e la coordinatrice ha deciso quindi di non convocarla. Per questo la minoranza è scesa sul piede di guerra: " A Foligno sta accadendo un fatto inaudito", dicono i consiglieri Rita Barbetti (Pd), David Fantauzzi (M5S), Tommaso Feliziani e Mauro Masciotti (Foligno Domani), Maria Frigeri (Patto), Diego Mattioli (Foligno in comune), ricordando la richiesta della seduta della terza commissione, possibile con un quinto dei componenti, per discutere argomenti ritenuti importanti e, nello specifico, la richiesta di audizione del dg Carsili e dei sindacati. "Ci è stato risposto dalla coordinatrice della Commissione, Tiziana Filena, che siccome il direttore Carsili rifiuta di essere presente in Commissione, la stessa non sarà convocata. Stigmatizziamo la violazione di un diritto sancito nel regolamento e chiediamo che la Commissione sia convocata secondo la prassi - tuona l’opposizione – . Il direttore generale della Asl 2 ritiene che gli argomenti da noi proposti siano di competenza della Conferenza dei Sindaci e motiva così la sua non partecipazione: in passato non è stato così, la Commissione ha ospitato più di una volta i dirigenti della Asl. La Conferenza dei Sindaci è un organo ben diverso, che si occupa di coordinare le politiche sanitarie di tutto il territorio e non espressamente di Foligno. Vogliamo sottolineare inoltre, che tale Conferenza dei Sindaci, presieduta dal sindaco Zuccarini, risulta non essersi mai riunita in cinque anni. Quindi noi chiediamo che la Commissione venga convocata e che il dottor Carsili ci ripensi".