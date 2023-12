Il Consiglio comunale dei ragazzi visita il Cori

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - I giovani componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Passignano sul Trasimeno mercoledì hanno fatto visita, per il secondo anno consecutivo, al Cori (Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva) per augurare Buon Natale alle persone ricoverate. I ragazzi - che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Dalmazio Birago di Passignano sul Trasimeno - erano accompagnati dai loro insegnanti. L’iniziativa è avvenuta nella sala Mancini della struttura aziendale dove una rappresentanza delle varie figure professionali, che operano all’interno del Centro, ha spiegato che cos’è il Cori e come si lavora in team per la riabilitazione delle persone con disabilità. Particolarmente intenso è stato l’incontro con alcuni ex pazienti che hanno raccontato le loro storie vissute al Cori e come è stato possibile uscire con fiducia dalla malattia. I ragazzi, dopo aver portato i saluti del Comune, hanno letto brani e poesie e sono stati accompagnati in reparto per consegnare ai pazienti ricoverati dei doni fatti da loro.