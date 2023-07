Il Conservatorio “Briccialdi“ sogna un ’campus’ al Cmm

TERNI Un campus del Conservatorio “Briccialdi“ al Centro multimediale? Assolutamente sì per la presidente Letizia Pellegrini: "Significherebbe restituire alla città quello spazio ripopolato: un bene pubblico attualmente improduttivo diventerebbe in diversi modi un motore di sviluppo e di riqualificazione". E Terni sarebbe l’unica città italiana ad avere un Conservatorio statale che ha per sede non un edificio ma un campus "con tutto il valore aggiunto alla didattica e alla formazione che simili strutture conferiscono alla tradizione universitaria in Europa e negli Usa". Tempi e costi? Il totale dei cofinanziamenti (Fondazione Carit, Regione, Comune e Briccialdi stesso) è di un milione e 200mila euro, cifra che sottratta al costo del progetto comporta uno stanziamento ministeriale di oltre 5milioni e 200mila euro. La domanda è stata inviata al Miur, che risponderà nei primi mesi del 2024. Quindi, in caso di risposta positiva, entro due anni l’espletamento del bando.