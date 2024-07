Il concorso che premia il Terzo settore

PERUGIA Un concorso per individuare e supportare progetti ad alto impatto sociale. Torna per la sua terza edizione InvestiAMOsociale, frutto dell’impegno condiviso di Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS e con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e Aiccon Research Center. L’iniziativa mira a far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi ed economicamente sostenibili, favorendo il benessere del territorio e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili. Possono partecipare enti del Terzo Settore, cooperative sociali e imprese di capitali, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese sociali e che abbiano la propria sede legale, o una sede operativa, nel territorio di operatività di Fondazione Perugia (i Comuni sono elencati nel regolamento del concorso). Ciascun partecipante può presentare un solo progetto. "Il concorso è giunto alla terza edizione ed è per noi una felice certezza, avendo già sostenuto in maniera efficace numerosi progetti sociali – dichiara Alcide Casini, Presidente di Fondazione Perugia ­–. Lo strumento della premialità porta con sé diversi vantaggi: stimola la creatività e l’innovazione, motiva gli operatori e le organizzazioni, aiuta a trovare soluzioni innovative e incentiva le attività di cooperazione".