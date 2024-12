Il “Concerto di Natale“: "La pace è possibile"

Amal Markus cantante e attrice palestinese, Ekaterina Bakanova, interprete d’opera di origini russe e ucraine, Itamar Zorman, violinista israeliano, Franco Tangari, dal 1994 ricopre il ruolo di corno inglese nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Saranno i protagonisti, sabato 14 dicembre 2024 alle ore 11, della trentanovesima edizione del Concerto di Natale dalla Basilica di San Francesco che vuole rappresentare un forte appello per la pace nel mondo. Insieme a loro si esibiranno il Coro Maghini con il Maestro Claudio Chiavazza e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro David Giménez. Il concerto verrà poi trasmesso il 25 dicembre alle 12.25 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco. "L’attuale contesto internazionale – spiega fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è per noi frati un appello alla condivisione e alla responsabilità. Insieme a diversi amici e partner abbiamo immaginato un’edizione del Concerto di Natale che fosse una testimonianza chiara che la pace è possibile, perché i popoli e le persone vogliono vivere in armonia. Gli artisti, appartenenti a diversi contesti di guerra, ‘gridano’ con la sublime arte della musica che solo la pace è degna dell’umanità. Ed è compito di tutti noi e di tutti i popoli non rassegnarsi alla guerra ma esigere, pretendere, costruire la pace. San Francesco, con la sua vita di mediatore tra famiglie, partiti e città in conflitto, mostra che tutto ciò è possibile, e perciò è semplicemente doveroso". Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco è un evento realizzato con Rai Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. All’ideazione e alla realizzazione di questa edizione hanno collaborato con i frati minori conventuali del Sacro Convento: Rai Umbria, Città di Assisi, Università di Perugia e la Fondazione Cucinelli. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio.