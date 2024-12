Il Comune sceglie i componenti del Cal

Il consiglio comunale ha eletto Monia Paradisi (Pd), Ugo Tanzi (Psi), in rappresentanza della maggioranza consiliare e Tommaso Campagni (Fi), per la minoranza, quali delegati in seno all’assemblea degli elettori che entro il prossimo 16 gennaio sarà chiamata a indicare i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) dell’Umbria. Il Cal è composto da membri di diritto e da quelli eletti e designati. Ne fanno parte presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti e fanno parte del Cal anche dieci consiglieri comunali.