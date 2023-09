"Il Comune risanerà gli impianti sportivi"

CITTA’ DI CASTELLO – Il degrado nel campino della Mattonata (spesso preda di vandali), le condizioni del manto all’antistadio ’Agostinelli’ dove molti ragazzi giocano con le squadre locali e gli interventi futuri di ripristino in questi impianti sportivi sono stati al centro del consiglio comunale. "Questa città offre molto in termini di impianti sportivi pubblici: l’amministrazione comunale sa che c’è tanto da fare per migliorare un patrimonio che ancora oggi molti ci invidiano e, compatibilmente con le disponibilità economiche, se ne farà carico, prevedendo gli investimenti necessari": lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti, rispondendo in consiglio comunale all’interrogazione di Roberto Marinelli (Lista Civica Marinelli Sindaco) sulle intenzioni del Comune per riqualificare e migliorare le strutture sportive di Pesci D’oro e Mattonata e il campo in erba sintetica ’Aldo Agostinelli’, adiacente allo stadio Bernicchi. L’esponente della minoranza nell’impianto della Mattonata segnalava la presenza di "spogliatoi fatiscenti che oltre a non consentire ai propri fruitori, anche in termini di igiene, un adeguato servizio, non danno certamente una bella immagine". Nel far presente che "a Città di Castello abbiamo scelto di intervenire sull’edilizia scolastica", l’assessore Carletti ha puntualizzato come "l’amministrazione fin da subito abbia detto che l’impegno successivo sarebbe stato rivolto, con cifre a bilancio, alla condizione dell’impiantistica sportiva perché porta gli inevitabili segni del tempo". A proposito del campo sportivo del rione Mattonata, l’amministratore ha fatto presente come "l’impianto, gestito sempre da Polisport sia purtroppo bersaglio di alcuni atti di vandalismo e anche di manomissioni", evidenziando "la necessità di una sorveglkianza per evitare lo scavalcamento della recinzione".