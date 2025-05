Il Comune inizia a investire il ’tesoretto’. Parte dell’avanzo di amministrazione sarà utilizzata per ridurre i mutui

Il Comune inizia a ‘investire’ il tesoretto da 28 milioni emerso dalle pieghe di bilancio. Nella variazione del Documento di previsione triennale 2025-2027 approvata ieri dal Consiglio comunale con 20 voti a favore e 9 astenuti, infatti, è stato deciso che una parte dell’avanzo di amministrazione verrà utilizzata per ridurre i mutui accesi negli anni scorsi e questo comporterà anche una riduzione del carico degli interessi passivi. E poi c’è un emendamento importante della sindaca, che stanzia ulteriori 15mila euro per le manifestazioni di Natale e con esse la decisione di bandire una ‘gara’ per stabilire quali e quanti eventi verranno messi in campo in centro durante le festività natalizie.

Nel dettaglio vengono inoltre eliminati dal bilancio di previsione 2025-2027 alcuni mutui previsti e stanziati nel 2025, in quanto gli stessi sono stati già contratti a fine anno 2024, successivamente alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo di 1.380.000 euro: si tratta di 330mila euro mutuo per interventi di riqualificazione presso il canile di Collestrada sezione sanitaria; 150mila euro mutuo di completamento pavimentazione – via dei Priori e 900mila euro mutuo per la manutenzione della biblioteca di villa Urbani.

Tre dunque gli emendamenti, tutti a firma della sindaca Vittoria Ferdinandi, approvati a maggioranza. Il primo riguarda il finanziamento di 150.000 euro per la scuola dell’infanzia di Solfagnano dove è previsto il risanamento delle facciate e della copertura, utilizzando l’avanzo di amministrazione in conto capitale, evitando così il ricorso a un mutuo. Il secondo è l’inserimento di 190.000 euro per interventi del programma Pinqua 2, destinati alla riqualificazione di edifici comunali, grazie a fondi in entrata vincolati. Il terzo riguarda l’incremento di 15.000 euro per il bando di concessione servizi per l’organizzazione degli eventi natalizi 2025, "con l’obiettivo – ha detto l’assessora Alessandra Sartore – di programmare con largo anticipo le attività natalizie e garantire una manifestazione di qualità".

Durante il dibattito il consigliere Nicola Paciotti (Pd) ha ringraziato giunta ed uffici per la scelta di procedere all’eliminazione di alcuni mutui, sostituendoli con risorse proprie dell’ente. Ciò è parte di una manovra che punta a ridurre il peso dell’indebitamento pro capite. Altro plauso per le maggiori risorse dedicate agli eventi di Natale. Sulla stessa lunghezza d’onda Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) secondo cui "dalla relazione sulla variazione emergono due elementi. In primis la riduzione del ricorso ai mutui. In secondo luogo va colta con favore l’apertura di un nuovo bando per il Natale perché consentirà di individuare il partner più adatto alle esigenze della città".